À Charleroi, des anneaux de basket adaptés pour éviter les incidents

Cet incident inattendu soulève la question: une telle mésaventure pourrait-elle avoir lieu dans les installations sportives de Charleroi?

"Pour les salles du Parc des sports, nous avons des réserves d’anneaux, de filets de goals et de paniers de basket. Notre équipe peut intervenir afin de les remplacer dans les plus brefs délais. Lorsque nous passons commande pour du nouveau matériel nous constituons toujours une petite réserve", communique-t-on au cabinet de l’Échevin des Sports Karim Chaïbaï.

Certains équipements, s’ils sont défectueux, sont gérés par une entreprise extérieure désignée sur base de marchés publics. C’est le cas notamment des grands filets de protections permettant que les ballons n’aillent pas dans le public.

Dans ses commandes, le Parc des sports, qui comprend 7 salles réparties dans la ville, tient compte de l’avis des clubs évoluant dans les salles. "Nous avons un dialogue avec les clubs afin de fournir le matériel le plus adapté possible à leur utilisation. Nous tenons compte aussi de l’évolution des pratiques de jeu." En effet, en ce qui concerne le basket, par exemple, des anneaux rigides étaient en place et ceux-ci sont remplacés de plus en plus par des anneaux à piston ce qui permet une certaine souplesse lors d’un dunk et ainsi éviter que le joueur ne "redescende avec l’anneau".

Bien que des équipes puissent intervenir, certains aléas ne peuvent trouver de solutions immédiates. Un exemple: lorsque les panneaux suspendus ne peuvent être descendus pour cause de panne de courant. Si le matériel doit être suffisamment solide et résistant, l’éclairage aussi doit répondre à des normes strictes pour qu’un match de futsal ou de basket puisse avoir lieu. "Il y a des contrôles réguliers destinés à vérifier que tous les endroits du terrain soient correctement éclairés. Cela se fait aussi en concertation avec les clubs et c’est un organisme indépendant du parc des sports qui effectue ces contrôles."