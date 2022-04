Opération policière à Charleroi: un demi-kilo d'héroïne et de cocaïne en rue

Aussi des bijoux à la provenance suspecte

"Des observations menées, un flagrant délit de vente de stupéfiants a été constaté et les équipes du PSO sont passées à la phase d’interpellation des personnes concernées par ce trafic et de lancer deux perquisitions dans la foulée" , indique la police locale de Charleroi.

L’opération a permis:

– le contrôle de 11 personnes;

– l’arrestation judiciaire de 3 personnes dont 2 ont été présentées au magistrat du parquet, lequel a déféré les intéressés devant un Juge d’Instruction. Ce dernier a placé les deux suspects sous mandat d’arrêt;

– la saisie de plus d’1/2 kg de drogues "dures" (cocaïne et héroïne), 13 gr de drogue douce (résine de cannabis) une somme de + de 33000€ et des bijoux à la provenance suspecte.

– la rédaction de 11 PV judiciaires.

La police de Charleroi assure que "les opérations de ce type continueront à s’enchaîner de façon régulière sur le secteur afin de contribuer au plan d’action relatif à la lutte contre les nuisances dues aux stupéfiants et la sécurisation de l’espace public."