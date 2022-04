Montignies-sur-Sambre: dans l’accident, une voiture file vers un café bondé, l’autre percute une pompe à essence

D’après plusieurs témoins, une BMW venait de l’avenue du Centenaire, vers Gilly, et est arrivée au carrefour en percutant une Open Corsa.

L’Opel Corsa s’est dirigée droit vers un café, où une cinquantaine de personnes faisaient la fête, mais a pu s’arrêter juste à temps.

La BMW, elle, a continué sur sa lancée jusqu’à une pompe à essence. Elle a percuté un pilier en béton, éjectant une pompe de son emplacement et répandant de l’essence sur le sol.

Quatre ambulances et deux SMUR, ainsi que les pompiers de Marcinelle sous les ordres du lieutenant Malanion sont intervenus. Vu le risque d’explosion ou d’incendie au niveau de la pompe à essence endommagée, plusieurs équipes de police sont venues établir un large périmètre de sécurité.

On a pu échapper à la catastrophe.Les fêtards qui étaient en terrasse au café n’ont pas été touchés et la pompe à essence n’a pas pris feu. Plusieurs blessés sont par contre à déplorer. Un dépanneur a été requis pour enlever l’Opel Corsa et la BMW.