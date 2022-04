Gilly : trois jours d’activités en mode festif à Soleilmont

C’est la quatrième édition de l’événement, mais la deuxième fois que les organisateurs mobilisent autant de moyens sur trois jours. Le week-end "Ça bouge à Soleilmont", c’est à partir de ce vendredi 15 avril jusqu’à dimanche. Trois jours d’activités pour mettre à l’honneur les cinq axes qui traversent le projet de rénovation d’une partie de cette abbaye cistercienne située à Gilly, aux confins des communes de Fleurus et Châtelet. "Il y a d’abord le sport avec le jogging de 5 et 10 kms dans le cadre du challenge du Hainaut ce samedi à 15h, une compétition parrainée par l’athlète olympique Ismaël Djebani" , rapporte François Vandermolen, parmi les chevilles ouvrières de l’ASBL. Le dimanche, une marche Adeps est à l’affiche sur des distances de 5, 10, 15 et 20 kms, à partir de 8h du matin.