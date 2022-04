Semaine de l’intergénération à Charleroi: 27 activités

Comme son nom l’indique, cette semaine favorise les rencontres et les échanges intergénérationnels. "C’est l’occasion de se retrouver pour vivre des moments ensemble, transmettre et recevoir des savoirs" , explique l’échevin. De nombreux partenaires ont répondu à l’appel participatif. Leur contribution enrichit l’événement en émotion, divertissement et culture. Jeux, promenades découverte, jardinage, sports, spectacles sont au menu jusque samedi.

L’intergénération, c’est bon pour la cohésion sociale, cela renforce les solidarités et le sens de la communauté. Le dialogue entre les âges peut en effet constituer un véritable levier de croissance. Tout le monde en sort gagnant: les personnes âgées comme les plus jeunes en retirent des bénéfices avec des effets sur la santé, le sentiment de bien-être, l’estime de soi, l’éducation, comme une multitude d’études l’ont démontré.

Ce mercredi 13 avril, des sorties en extérieur sont à l’affiche: marche dans les bois, activité d’orientation guidée. Il y a aussi un spectacle de marionnettes, des séances de contes au théâtre Marignan et un atelier pâtisserie. Pour la fin de semaine, visite du musée de la Photo et du Bois du Cazier, jeux et activités pédagogiques, initiation au tennis. "Nos équipes ont construit le programme dans un souci d’équilibre et de diversité, pour permettre à chacun d’apporter son expérience et ses compétences au succès de cette neuvième édition." , reprend Philippe Van Cauwenberghe.

La dixième s’annonce encore plus riche, avec une grande fête de clôture au centre espace meeting européen, à Dampremy, devenu le nouveau centre d’activités de référence pour les seniors. Le programme complet est disponible dans l’onglet agenda du site Internet www.charleroi.be . La plupart des activités sont gratuites.