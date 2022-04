Sept d’entre eux datent d’avant la fusion. À l’époque, les municipalités aimaient à sceller des liens protocolaires avec des communes à l’étranger. Marcinelle a été la première à le faire: son jumelage avec Hirson, en France, remonte à 1958. Le suivant a été conclu en 1959 entre Montignies-sur-Sambre et Sélestat (France). Ces deux couples vont faire entrer un troisième partenaire dans le "ménage": en 1963, Marcinelle et Hirson tissent des liens avec la commune allemande de Schramberg dans le cadre d’une entente sur le thème de la réconciliation européenne. C’est en 1974 que Montignies-sur-Sambre et Sélestat élargissent leur binôme à Waldkirch, grâce aux liens interpersonnels d’amitié nés entre personnes de différents groupements et associations. En 1964, les montagnards concluent un autre jumelage avec Follonica en Italie. L’immigration italienne en est l’un des moteurs. Deux accords de rapprochement seront encore signés avant la mise en œuvre des fusions: celui qui reste le plus actif à ce jour intervient en 1965 entre Charleroi et Himéji au Japon. Jusqu’en 2019 avant la pandémie, la ville accueillait chaque année une délégation d’étudiants. Enfin, la fédération mondiale des villes jumelées a initié l’accord qui unit Charleroi à Saint Junien en France depuis 1971.

Après la fusion des communes, quatre autres noces vont intervenir: en 1978, Charleroi se choisit un partenaire au-delà de l’atlantique, c’est Pittsburgh en Pennsylvanie qui a accueilli une importante communauté de Carolos au début du siècle. Une émigration qui a débouché sur la fondation de Charleroi aux États-Unis. Après Donetsk dans l’ancienne URSS, une ville du Donbass ukrainien sur le front de la guerre qui se rapproche de Charleroi en 1983, la ville signera encore une entente avec deux dernières municipalités italiennes à l’initiative de l’amicale des ex minatori. De nombreux immigrants de Manopello dans les Abruzzes et Casarano dans les Pouilles sont morts au Bois du Cazier le 8 août 1956.

Que reste-t-il de ces onze accords en 2022? Interrogée à ce sujet par la conseillère MR Lætitia Dehan dans le dernier bulletin des questions écrites, l’échevine Laurence Leclercq dit avoir pris contact avec l’ensemble des partenaires pour connaître leur intérêt à poursuivre des relations. "Toutes les communes ont manifesté le souhait de relancer la dynamique. Seule Donetsk n’a pas répondu à nos tentatives de contact." C’était avant le conflit.