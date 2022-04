Charleroi: ils vont réaliser des films avec... une référence à un gâteau d’anniversaire

Cinq groupes de jeunes Carolos, soit environ 30 ados, ont pris part à la rencontre organisée samedi dernier à la Maison de jeunes La Broc, en préparation du dixième festival du Clap d’Or. Chaque année, des participants rejoignent le projet Réalisateurs en herb », organisé en partenariat avec trois Maisons de jeunes, le cinéma Quai 10 et des services d’accueil et d’accompagnement éducatif. L’objectif est de donner la parole à ces 12 à 18 ans par l’expression audiovisuelle. Chaque groupe crée une capsule vidéo, levier pour leur permettre d’exprimer des idées, des valeurs et préoccupations. Cette année, ils venaient du Foyer Marcinellois, de la MJ L’Eveil, de la MJ La Broc et du Claj de Liège. « Nous les entrainons à la réalisation de leur court métrage en leur expliquant sur une journée toutes les étapes de la réalisation d’un film. Au départ d’un début de scénario, ils doivent inventer la suite de l’histoire et la réaliser puis monter le projet » , explique Sergio Costabeber pour l’AJMO.Chaque groupe est encadré par un professionnel de l’audiovisuel qui les guide pas à pas.