À Charleroi, des SDF survivent parmi les déchets aux portes de la ville

Pas abandonnés

"Ces choix ne résultent pas d’un abandon de notre institution, comme l’imaginent des citoyens qui s’en indignent , poursuit le président du CPAS carolo. Nos équipes d’urgence sociale et d’éducateurs de rue, comme les travailleurs du secteur dans le giron associatif, n’ont pas le pouvoir de contraindre des personnes à fréquenter les structures d’accueil, qu’elles soient de jour, de soirée ou de nuit."

Selon un recensement des SDF organisé fin octobre 2021 par la Fondation Roi Baudouin en collaboration la KUL et l’UCL, 87% des personnes sans-abri ou mal logées à Charleroi bénéficiaient d’aides publiques. Selon ces statistiques, ils ne seraient que 13% à être totalement à la marge, sans revenus connus.

À Charleroi, le phénomène des campements existe depuis des années, mais l’on assiste à une dispersion sur le territoire. "Ce sont des publics qui ne trouvent pas leur place dans le dispositif" , renchérit la coordinatrice du Relais social de Charleroi, Geneviève Lacroix. Souvent, il s’agit de personnes toxicomanes qui ne veulent ou ne parviennent pas à se soumettre aux règles en usage dans les lieux d’accueil. La consommation de stupéfiants y est interdite, l’encadrement peut apparaître contraignant ou intrusif. Il faut donc réfléchir à des alternatives, ce que font les opérateurs publics et privés de l’aide sociale, sous l’égide du Relais social.

S’adapter à l’évolution du sans-abrisme

"Dans le cadre du recensement du début de l’hiver dernier, 959 personnes SDF avaient été identifiées , continue le président du CPAS. Parmi elles, 23,1% soit 222, occupaient des logements non conventionnels. Dont ces tentes notamment, au nombre d’une centaine (précisément 94) sur l’entité." D’autres formes d’habitats avaient été répertoriées comme des squats, des garages, des véhicules, etc. Cela montre à quel point le secteur doit se montrer innovant pour rencontrer la diversité des besoins sociaux et sanitaires.

Au-delà de la consommation de drogue, des personnes recherchent une certaine forme d’intimité: dès lors, la fréquentation de structures collectives comme les abris de nuit (ou de jour) ne leur convient pas. Geneviève Lacroix cite le cas de ce SDF qui était dans la "débrouille durable" , selon son expression. "Il se construisait des cabanes qu’il mettait ensuite à la disposition d’autres SDF. Ce mode de fonctionnement lui plaisait: à quel titre aurait-on pu lui imposer d’en sortir?"

C’est un fait. Le sans-abrisme évolue, les réponses que la société tente de lui apporter doivent évoluer aussi. Dans le droit des gens et avec une obligation de décence.