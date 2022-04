Dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal, le conseiller indépendant Nicolas Kramvoussanos interroge l’échevine du Bien-être animal, Alicia Monard, sur les mesures qui sont prises en cas de morsures de chiens ayant causé des blessures dans le cadre familial.

Le règlement général de police est formel:"Tout chien ayant causé des blessures à des personnes ou à d’autres animaux, en tout lieu, privé ou public, et/ou accessible au public, pourra, en raison de la gravité des faits et sur décision du vétérinaire communal – ou de toute personne désignée par lui en cas d’absence -, être saisi."

Quand l’accident survient à la maison ou chez des amis ou voisins, les propriétaires des chiens prennent souvent eux-mêmes des dispositions sans faire appel aux autorités communales (consultations chez un comportementaliste, abandon dans un refuge, euthanasie, etc.). Cela dépend aussi bien entendu du contexte: l’animal réagit parfois à ce qu’il considère comme une agression, même si c’est involontaire comme dans le cas d’un jeune enfant."Depuis peu, l’administration de Charleroi s’est dotée d’un service Bien-être animal: un agent y a été affecté, ainsi que la vétérinaire communale, ce qui rend notre champ d’action et de réactions plus efficace", explique Alicia Monard. Un agent constatateur peut aussi intervenir en cas de plainte ou de constat d’infraction.