Charleroi: une Éco Team surveillera la consommation des bâtiments de la Ville

Un ambitieux plan de rénovation énergétique est actuellement en cours mais il prendra du temps. Étant donné l’urgence, ce sont tous les bâtiments communaux qui bénéficieront d’une attention toute particulière en termes de consommation d’énergies. "Cette année, les prix ne devraient pas trop bouger car nous bénéficions d’un taux fixe grâce à des achats groupés d’énergies mais l’adaptation des comportements doit se faire petit à petit au sein de l’ensemble des bâtiments communaux qui ne figurent pas dans le programme de rénovation," , explique Xavier Desgain, Échevin en charge des bâtiments communaux.

Si l’ensemble des systèmes alimentés au mazout doit disparaître pour 2030, ils restent tout de même minoritaires par rapport aux systèmes fonctionnant au gaz et à l’électricité. Pour s’assurer d’une consommation juste dans les bâtiments communaux, un marché doit être ouvert afin de mettre sur pied une Eco Team, une cellule spécialisée dans la gestion et l’utilisationjuste des énergies.

Un responsable dans chaque bâtiment

"À côté de cette Éco Team, il y aura un responsable énergie dans chacun des bâtiments communaux que ce soit une école, une maison de fossoyeur ou encore une maison communale annexe. Cette personne travaillera en étroite collaboration avec l’Eco Team et le service énergétique de la Ville. Son objectif sera d’agir sur les comportements, par exemple, veiller à ce que les fenêtres soient bien fermées, que les lumières soient éteintes et que les vannes thermostatiques soient baissées quand il n’y a plus personne dans le bâtiment." , poursuit l’échevin Desgain.

Des tests effectués dans les écoles ont déjà démontré qu’on pouvait atteindre une réduction de près de 30% pour la consommation d’énergie. Afin de réduire encore cette consommation, certains marchés publics vont être modifiés. "Il ne s’agira plus juste d’assurer l’entretien des chaudières, par exemple. Le prestataire désigné devra aussi assurer un suivi de régularisation. Cela ne sert à rien qu’une chaudière soit correctement réglée si elle tourne en mode jour tout le temps."

Pour les bâtiments qui ne sont pas au programme des rénovations énergétiques, il est prévu de placer des vannes thermostatiques télécommandées et d’éteindre complètement les chaudières durant les mois d’été. Pour les bâtiments qui ont été complètement rénovés, un accompagnement sera mis en place afin que les utilisateurs de ce bâtiment l’exploitent le plus correctement possible. "Les gens ne savent peut-être pas gérer tout ce qui est nouvelles technologies et donc maximiser le potentiel de gestion." , reconnaît l’échevin.

Autre élément permettant une meilleure gestion est l’utilisation d’une application permettant de se rendre compte de la consommation énergétique de tous les bâtiments communaux et intervenir là où on constate des anomalies ou des dysfonctionnements. "C’est grâce à un faisceau convergeant d’actions que le budget de la Ville pourra être géré au mieux," , conclut Xavier Desgain.