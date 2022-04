Les deux aventuriers urbains à l’origine de la Boucle noire font découvrir Charleroi

Un parcours décalé

Le cheminement aux côtés de ces aventuriers des terrils carolos, jeunes retraités enthousiastes, prête au partage et au dialogue. Micheline Dufert revient aux origines de la Boucle noire:"C’est d’abord un sentier de grande randonnée attaché au GR412, mais c’est aussi un lien très fort avec le territoire. Ce n’est pas un parcours habituel. D’abord, c’est un parcours GR plus urbain où la nature a repris ses droits à certains endroits, mais pas seulement puisque l’on passe à côté de châteaux qui avaient un lien avec l’industrie comme le château de Marchienne. La famille de Cartier avait investi dans les mines. Tout à Charleroi fait lien avec l’industrie".

"C’est un parcours décalé, ce n’est pas un parcours touristique au sens premier du terme. C’est un parcours qui interpelle,précise Francis Pourcel.Partout, les gens se posent des questions. C’est le cas quand on voit les usines. Que va-t-on faire de ces sites? Va-t-on les démolir? Quel est leur avenir?"

Aussi pour les riverains

Micheline Dufert et Francis Pourcel n’ont pas voulu créer la Boucle noire uniquement pour les randonneurs. Elle existe aussi pour que les riverains se réapproprient leur lieu de vie."Au début, les gens du quartier nous disaient:“Il ne faut pas aller sur les terrils, c’est dangereux”, raconte Francis Pourcel. “Il n’y a rien à voir là-bas.”Ils n’allaient pas sur les terrils. De temps en temps, une personne y promenait son chien, mais sans plus. Le fait de voir passer des touristes régulièrement, et quelquefois, des groupes de 50 personnes ou plus, les a amenés à aller voir. Et finalement, cela devient un endroit pour tout le monde."

Sur le sentier au sommet du Bayemont, une dalle de béton scellée au sol tient lieu de balise pour les promeneurs."On avait trouvé au pied du terril du Bayemont un dépôt de dalles qui avaient servi de mur décoratif en dessous du R9, au Viaduc de Charleroi, devant lequel nos amis du groupe à; GRUMHavaient posé. On s’est dit que cela ferait d’excellents supports de balisage. On avait fait une demande d’autorisation en bonne due forme pour les utiliser. On a commencé à les transporter seuls. Puis, on a reçu un coup de main de la régie de quartier de La Docherie", raconte Micheline Dufert.

On quitte le terril en dévalant une pente abrupte, avant de se retrouver au cœur d’un quartier de Marchienne-Docherie. Le changement de paysage est radical. La balade se termine pour nous. En revanche, le chemin de Micheline Dufert et Francis Pourcel ne s’arrête pas à la fin de la Boucle noire. Ils ont déjà développé d’autres parcours autour de Charleroi."Il s’agit de parcours beaucoup plus urbains, généralement de 10 kilomètres, que l’on organise avec l’Éden, explique Francis Pourcel.Le plus grand projet que l’on ait encore, c’est un parcours de 53 kilomètres qui, lui, fait le tour aux frontières de Charleroi, poursuit-il.Il passera par Soleimont, Châtelet, Mont-sur-Marchienne, Marchienne, Bouffioulx, Ransart et s’appellera “La Grande Dérive”. Il est prévu pour cette année."

infos: https ://cheminsdesterrils.be, https ://grsentiers.org, https ://www.eden-charleroi.be