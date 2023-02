Pas de passage pour piétons arc-en-ciel à Woluwe-Saint-Pierre : “ce n’est pas parce que d’autres l’ont fait qu’on doit le faire automatiquement”

Une demande qui a fait chou blanc auprès du collège échevinal Les Engagés-Défi-Ecolo, comme rapporte BX1. “Votre demande me laisse personnellement un peu perplexe”, ne cache pas le bourgmestre Benoît Cerexhe (Les Engagés), qui a toutefois voulu réaffirmer “le soutien de la commune à la communauté LGBTQ”. “Je m’interroge sur ce mélange des genres. Un passage piéton a une fonction très claire : sécuriser la traversée des piétons. Doivent-ils servir à soutenir d’autres causes ? Admettons que nous fassions aujourd’hui des passages arc-en-ciel. Quid si demain on nous interpelle pour d’autres causes ?”

”Tout le monde doit se sentir admis dans l’espace public, notamment ceux qui ne soutiennent pas certaines causes”

Selon le mayeur, “ce n’est pas parce que d’autres l’ont fait qu’on doit le faire automatiquement” : “la Ville de Bruxelles a fait des passages arc-en-ciel dans le quartier gay et célèbre du Plattesteen. La signification de ce quartier est évidente, me semble-t-il. C’est un clin d’œil, sans doute, immanquable. Mais est-ce qu’on ne peut pas douter de la pertinence de ce type de passage ici à Woluwe-Saint-Pierre.”

Selon le mayeur, des passages du style ont également généré des messages de haine avec des dégradations. “Le temps qu’on consacrerait à devoir peindre ces passages arc-en-ciel ne serait sans doute pas consacré à faire d’autres marquages qui en ont certainement besoin.” De même, les chiens pour personnes mal voyantes seraient perturbés par ces couleurs, selon Cerexhe. Enfin, le mandataire humaniste juge ces infrastructures sont questionnables sur le plan de la neutralité. “Tout le monde doit se sentir admis dans l’espace public, notamment ceux qui ne soutiennent pas certaines causes.”