”Cela a été très vite”, nous confie sa petite-nièce Carla Dejonghe, également députée bruxelloise pour l’Open VLD. Vendredi dernier, la centenaire était encore allée chez le coiffeur et avait même rencontré la presse. “Tante Henriëtte était née en 1913, et a survécu deux guerres mondiales et la crise du coronavirus”, a commenté la nièce sur les réseaux sociaux.

La défunte résidait au home à Evere, mais avait passé un siècle de sa vie à Woluwe-Saint-Pierre, sa commune de naissance, où sa famille est fermement implantée. “Mon cœur a toujours été à Stockel”, confiait dernièrement la centenaire dans une interview.