Pas de poubelle en dur? Woluwe-Saint-Pierre sévit

Le Bourgmestre Benoit Cerexhe et l’Échevine de la propreté publique Caroline Lhoi préviennent: "après plus d’un an d’action de sensibilisation, de prévention et d’information, nous passons à la vitesse supérieure avec cette première opération potentiellement répressive qui va sanctionner les contrevenants".

Une quinzaine de rues sont visées "où les problèmes de sacs éventrés se répètent chaque semaine". Le coût de nettoyage causé par ceux-ci est élevé pour Woluwe-Saint-Pierre: "approximativement 140.000 euros", communiquent les édiles. "Il n’est plus acceptable que le contribuable paye la négligence de quelques-uns".

Les contrevenants s'exposent à une sanction administrative communale (SAC) de 350€. Les quartiers visés ont été prévenus par toutes-boîtes. Des dérogations au règlement existent: pour les les habitants résidant dans des logements ne pouvant techniquement pas accueillir une poubelle rigide ou ayant des difficultés justifiées pour utiliser celle-ci. La Commune rappelle qu'elle vend des poubelles rigides à 10€ et que les poubelles oranges pour les déchets organiques sont gratuites.