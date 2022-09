Projet d’immeuble avenue Bois du Dimanche à Woluwe-Saint-Pierre: la Chine revient à la charge

Conformément à la demande du gouvernement bruxellois, le bâtiment ne grimpe plus que sur deux étages au lieu de trois. Il développe 18 appartements au lieu de 21 est passé de 16,3 à 13,1 mètres de haut mais mesure toujours 66 mètres de long. D’après les plans d’Assar, l’emprise au sol a été réduite, passant de 936 m² à 777 m² tandis que le bloc a été décalé de quelques mètres par rapport à la parcelle voisine (le numéro 12) et par rapport à la voirie.

L’ambassade de Chine a déjà présenté ce nouveau projet au comité de quartier. Région et commune se feront présenter l’esquisse cette semaine. Une nouvelle demande de permis d’urbanisme devrait être déposée d’ici quelques semaines. Une enquête publique sera alors de nouveau organisée, conclue par une commission de concertation. Le nouveau projet chinois aura néanmoins de très bonnes chances d’aboutir puisqu’il répond aux demandes du gouvernement bruxellois : un bâtiment moins haut et moins de logements. Les riverains, eux, ne s’en laissent pas conter.

Une procédure au civil

“Lors de nos deux dernières réunions, nous avons proposé plusieurs alternatives, comme celle de construire sur l’un de leurs terrains avenue de Tervuren ou derrière l’ambassade, déjà équipée de trois entités de logements ou, encore, construire des pavillons – plus petits, plus discrets – sur la parcelle actuelle”, commente Violaine Haesen, membre du comité de quartier. Sans succès, l’ambassade de Chine tient à son projet et semble pressée, selon le retour des riverains. De son côté, la commune attend la réunion avant de se prononcer formellement. Néanmoins, “nous restons aux côtés des riverains. Nous attendons les plans précis mais, de ce que nous avons vu, il ne semble pas y avoir de modifications substantielles par rapport au projet initial. Notre position n’a donc pas évolué”, déclare l’échevin de l’Urbanisme Alexandre Pirson (Les Engagés).

Pour mémoire, une procédure au civil est toujours en cours dans ce dossier. Les voisins directs de l’ambassade, Bernard et Louis Cassart, ont mis l’architecte et la République populaire de Chine “de bien vouloir retirer” sa “demande de permis d’urbanisme” au prétexte qu’une clause inscrite dans le titre de propriété indique “qu’il ne pourra être établi sur le terrain vendu qu’une ou deux villas isolées à quatre façades chacune, ayant un certain caractère architectural avec ou sans bâtiments de dépendances”.

Il s’agira donc ici de déterminer si cette clause, inscrite par la venderesse du bien en 1923, est encore “opérante” aujourd’hui.