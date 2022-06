Quartier du Chant d’Oiseau: deux suspects arrêtés pour vols de GPS et volants dans des BMW

42 faits depuis mai

Ce vol est cependant loin d’être un fait isolé. Au total, 42 faits ont été commis depuis mai dans l’Est de Bruxelles sur les zones Marlow, Montgomery et Wokra. La zone Marlow a de son côté enregistré 17 vols depuis le début du mois de juin "dans des véhicules stationnés sur la voie publique notamment à Uccle et Auderghem". "Le préjudice est important pour les victimes dont le véhicule n’est plus en état de fonctionner et qui exige de lourdes réparations", indique la zone de police couvrant les communes d’Uccle, Auderghem et Watermael-Boitsfort.