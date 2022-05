Woluwe-Saint-Pierre applaudit la rénovation de la piste cyclable de l’avenue de Tervuren

La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Lydia Peeters (Open Vld) a annoncé au début de la semaine avoir pris la décision de rénover la piste cyclable de l’avenue de Tervueren qui traverse la Forêt de Soignes et située entre le Chemin des Chênes (station de tram 44 – arrêt Auderghem-Forêt) et les Quatre bras de Tervueren.