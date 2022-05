Un Woluwéen égorgé à Leeuw-Saint-Pierre

Les faits se sont déroulés dans l’appartement du principal suspect, situé rue Joseph Depauw. Les circonstances ne sont pas encore claires. "L’identité de la victime n’est pas encore sûre à 100%. Sur la base de déclarations de l’agresseur, il s’agirait d’un homme de 27 ans, originaire de Woluwe-Saint-Lambert, mais aucun papier d’identité n’a été retrouvé sur la dépouille", a précisé une porte-parole du parquet.

Une troisième personne, présente sur les lieux à l’arrivée de la police, a été interpellée. Elle est âgée de 28 ans et est également domiciliée à Leeuw-Saint-Pierre. "Selon les premières déclarations, cet individu aurait été appelé par le suspect paniqué, qui serait son employé. Il est arrivé sur place et a appelé les secours. Cet homme de 28 ans a également été arrêté dans l’attente d’informations plus claires."

Le labo et un médecin légiste sont arrivés sur place. Un juge d’instruction a été requis pour assassinat.