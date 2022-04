La police recherche Jean-Luc Marteaux, disparu à Woluwe-Saint-Lambert

Jean-Luc est chauve et de corpulence normale. Au moment de sa disparition, il portait une longue veste noire, un pull bleu et un grand sac à carreaux avec des lanières. Le disparu peut paraître confus et désorienté.

Si vous avez plus de renseignements, la police vous invite à prendre contact avec elle via e-mail: avisderecherche@police.belgium.eu . Vous pouvez également réagir via le numéro gratuit 0800 30300.