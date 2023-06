Pourquoi Watermael-Boitsfort, pourtant un bastion d’Écolo, ne met pas en place de plan Good Move

Une absence qui détonne, en comparaison avec les autres mayorats verts. À Forest, la maille Neerstalle devrait bientôt être présentée, et les autorités vont postuler pour un second plan dans le quartier Globe-Altitude 100. À Ixelles, bien que l’ambition ait été revue à la baisse, des aménagements “anti-trafic de transit” ont vu le jour dans le quartier Flagey, et la commune réfléchit à une éventuelle nouvelle maille. À Watermael-Boitsfort, aucune candidature en perspective…

”Pour le moment, on n’a pas besoin d’un plan”

”On a fait déjà énormément”, défend l’échevine de la Mobilité Marie-Noëlle Stassart (Écolo). “Depuis 2018, on a mis presque toute la commune en zone 30. On réduit le stationnement place Keym. On développe des lignes de transport.” Une position appuyée par le mayeur. “Pour le moment, on n’a pas besoin d’un plan, car on fait déjà des choses. On voit que nos statistiques de sécurité routière sont bonnes”, commente Olivier Deleuze (Écolo).

Selon l’échevine de la Mobilité, le collège (Écolo-MR) a décidé de “ne pas faire double emploi” avec un plan Good Move alors que des études de mobilité sont en cours pour deux projets. D’une part, une enquête est réalisée dans le quartier des Pêcheries en vue de réduire le trafic de transit lié à la mise à sens unique du pont Fraiteur. D’autre part, des changements sont attendus au carrefour chaussée de La Hulpe – avenue des Coccinnelles, où le passage du bus 42 et la pérennisation des pistes cyclables de la Moyenne Ceinture sont à l’étude.

”On réévaluera notre position dans le cadre de ces études”, indique l’échevine Stassart. De plus, la mandataire souligne que les mailles régionales dépassent les frontières boitsfortoises, et nécessitent alors des consultations de plus grande ampleur.

Un “double discours d’Écolo”

Sur les bancs de l’opposition, la non-participation au projet Good Move est perçue bien différemment… “Un manque d’ambition et de cohérence”, dénonce Martin Casier (PS), qui pointe le “double discours d’Écolo”. “Écolo ne prend pas ses responsabilités là où il peut réaliser un shift modal. Dans les communes avec plus de véhicules, rien n’est fait. Cela participe à un sentiment d’inégalité. Car dans les communes plus aisées, il y a aussi une responsabilité à appliquer des mesures de transition.”

Aux yeux de Défi, c’est plutôt le MR, partenaire de la coalition locale, qui freine. “Là où le MR est présent, il n’y a pas de Good Move”, lance le conseiller Alexandre Dermine (Défi). Les libéraux boitsfortois assurent au contraire n’avoir freiné aucun projet dans leur entité…, car, notamment, aucun plan Good Move n’a été mis sur la table.

Selon le président du CPAS David Leisterh (MR), la commune souffre moins du trafic de transit que d’autres entités, malgré les points noirs du quartier des Pêcheries et de l’avenue des Coccinelles, où des études sont en cours. “Watermael-Boitsfort est un village et la circulation en son cœur n’a pas les mêmes enjeux que dans d’autres communes.”

Et après 2024 ? Écolo ne ferme pas la porte à un plan de mobilité. Au MR, davantage de réticences : “Je pense que les mots Good Move doivent être bannis et il faut revoir l’approche et la méthodologie. Ces enjeux louables doivent dépasser les dogmes et l’idéologie”, note David Leisterh. Côté Défi, tout dépendra de la fameuse “concertation” accompagnant le plan. Et au PS, l’approche devra être “plus locale”… Nul doute que le sujet sera en tout cas au cœur de la campagne boitsfortoise.