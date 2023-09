"Ce type d’exposition d’animaux est une pratique d’un autre âge": plainte pour maltraitance animale au marché annuel de Saint-Job à Uccle

Sur certaines images, on voit les chevaux collés au bord d’un camion avec seulement quelques centimètres de liberté. “Ils sont restés comme ça des heures.” L’ASBL Gaia est aussi montée au créneau sur les réseaux sociaux assurant que certains animaux n’avaient pas accès à l’eau.

”Un cas similaire il y a quelques semaines à Anderlecht”

Si les manèges à équidés sont bien interdits, les expositions d’animaux, eux restent autorisés à Bruxelles.

Contacté, le cabinet de Bernard Clerfayt (Défi), ministre en charge du Bien-Être animal, dit avoir déjà reçu le signalement. “Il y a eu un cas similaire il y a quelques semaines à Anderlecht, mais là, ça dépasse largement ce qu’on a pu voir.”

Le nouveau code bruxellois du bien-être animal, en cours d’adoption au sein du gouvernement bruxellois, devrait à terme interdire “ce type d’exposition dans des foires ou des braderies. C’est une pratique d’un autre âge. Il y a des fermes pédagogiques à Bruxelles si les gens veulent voir des animaux dans de bonnes conditions. Toutefois techniquement, la loi est très vague sur ce type d’évènement et parle de 'logement adéquat' pour les animaux et d’attaches leur permettant de se mouvoir”. Sans plus de détail.

Le cabinet précise aussi avoir contacté les agents de Bruxelles-Environnement présents à la foire. “Ils n’ont constaté aucun manquement.” Rien d’illégal donc au vu de la législation en vigueur.

Une convention bidon

Le conseiller communal Défi pour sa part n’hésite pas à attaquer le collège communal ucclois “qui est passé devant ces animaux sans broncher, et y compris la branche Écolo de la majorité”. Les élus verts, eux, renvoient vers le bourgmestre Boris Dilliès (MR), responsable de l’organisation de l’événement, avant de préciser qu’une convention est mise en place avec les éleveurs qui viennent sur la foire.

Si la loi est respectée, ce texte a visiblement été bafoué lors de cette édition. Les tailles des enclos sont totalement en deçà des normes d’encadrement de l’arrêté royal relatif au bien-être des animaux utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes sur lesquels se base la convention. Cet arrêté n’était théoriquement pas destiné à encadrer les foires et les expositions. Toutefois, Uccle a décidé de le prendre comme référence pour ses activités comme le marché annuel. “C’est une bonne chose si Uccle prend les devants et demande des mesures plus contraignantes que ce que la loi fait", reprend le cabinet Clerfayt. "Maintenant, il faudrait les faire respecter.”

À titre d’exemple, le texte ucclois stipule que, pour un âne, un enclos en extérieur doit mesurer 40 m2 auxquels il faut ajouter 40 m2 supplémentaires par âne en plus. Mêmes dimensions pour les chevaux. Soit techniquement 200 m2 pour 5 spécimens, ce qui est très nettement supérieur aux dimensions vues sur les images de la foire. La convention indique également que “le sol des enclos est de préférence naturel. Il est recouvert d’une litière suffisamment épaisse,” ce qui, encore une fois, photos à l’appui, n’est pas respecté, notamment pour les bovins. “Les animaux sont dans la mesure du possible en libre stabulation. Ils ne sont maintenus à l’attache que si la sécurité le nécessite et cette attache est large.” Encore raté…

”Pas des tortionnaires”

Le bourgmestre pour sa part défend les éleveurs. “Ce ne sont pas des tortionnaires et ce sont les premiers à prendre soin de leurs animaux.”

Avant de défendre la foire. “Il y a des normes d’encadrement pour lesquelles nous faisons bien mieux que ce qui est demandé. Nous avons cette année constaté des améliorations à apporter et ce sera fait en discussion avec les éleveurs concernés. Le bien-être animal est essentiel : nous ne ferons jamais passer le folklore avant cela. Mais ici l’environnement était sain.”

Bruxelles Environnement renvoie vers ce formulaire électronique sur Irisbox pour tout signalement de maltraitance. L’agence régionale explique avoir rendu un rapport à la commune d’Uccle avec des améliorations à apporter et précise ne pas recommander la tenue de ce type d’événement (compte tenu notamment du stress engendré pour les animaux, l’exposition au public – parfois bruyant et intrusif - et des conditions de détention offertes aux animaux). “Mais nous ne pouvons pas l’interdire en l’absence de disposition légale en ce sens.”

