Première belge à Uccle : les Musée et Jardins van Buuren rejoignent l’Itinéraire européen des jardins historiques

”Nous sommes extrêmement fiers d’avoir rejoint le réseau”, sourit Manon Magotteaux, conservatrice des Musée et Jardins van Buuren. “C’est une grande reconnaissance pour tout le travail qui a été accompli”, continue-t-elle, mais aussi un moyen de faire connaître le parc ici comme à l’international. “C’est un grand enjeu dans la promotion des jardins”, explique-t-elle. “Il y a toute une série de synergies qui vont pouvoir se créer, des collaborations, de l’expertise, un partage de connaissances qui est absolument intéressant et qu’on a hâte de poursuivre.”

Les jardins van Buuren, à Uccle, sont les premiers jardins belges à rejoindre le prestigieux itinéraire European Route of Historic Gardens. ©Cab. Persoons

Manon Magotteaux. ©Thibault De Schepper

Les jardins doivent beaucoup à Anne-Marie Sauvat, la paysagiste ayant été en charge des rénovations à partir de 2008. La restauration, explique-t-elle, est un processus complexe nécessitant recherches historiques – afin de retranscrire au mieux la vision initiale de l’artiste – mais également expertise technique. “C’est un travail de savoir-faire, de connaissance de l’art des jardins, qui a son histoire, ses esthétiques, ses modes et ses périodes.”

Le Musée van Buuren, qui doit son nom aux époux et amateurs d’art Alice et David van Buuren, a été construit en 1928 et ne s’est ouvert au public qu’à partir de 1975 ; les jardins, quant à eux, ont été conçus par les architectes paysagistes Jules Buyssens et René Pechère, à partir du début du vingtième siècle jusque dans les années '70.