Plus de 14 ans pour construire 59 logements sociaux : un projet vieux de 2009 revient à Uccle Calevoet 

En 2009 une demande de permis pour 90 logements (45 moyens et 45 sociaux) est lancée mais elle fait face à une levée de boucliers notamment des riverains qui accusent un projet trop dense aux gabarits trop importants.

Alors qu’un recours est introduit devant le conseil d’État, la SFAR retire sa demande de permis avant la décision finale et décide de revoir sa copie. Vers 2014, 2015, une nouvelle mouture est prête mais entre-temps, les législations notamment environnementales ont évolué. Retour donc sur la planche à dessin et autour de la table pour discuter avec la commune, la région et les riverains sur l’avenir du projet. Nous voilà aujourd’hui 14 ans après la première demande et une nouvelle version du projet vient d’être introduite. C’est le seul projet de la SFAR qui n’a pas encore abouti.

On passe à 59 logements, cette fois-ci, tous sociaux. C’est la société immobilière de service public Binhome qui en reprendra la gestion une fois le chantier achevé. Les gabarits ont aussi été revus pour se caler sur ceux des bâtiments du trottoir d’en face. Enfin une attention particulière a été portée à la surface de pleine terre et à la limitation de l’impact environnemental du projet (Pompe à chaleur, limite de l’implantation au sol…).

Le permis est espéré pour mi-2024 au plus tard et deux années de travaux seront nécessaires pour la construction. Si la procédure se passe bien, on peut donc espérer ces logements pour…. 2026. Et c’est sans compter sur un potentiel nouveau recours même suis aujourd’hui on assure côté région que la nouvelle version fait consensus. Pour rappel, le quartier tend à se densifier en d’autres sites notamment avec les 199 logements des “jardins du Kinsendeal” qui viennent d’obtenir leur permis ou celui sur la friche Illochroma dont on ne connaît toujours pas la teneur. Le dossier de la demande de permis pour les 59 logements sociaux chaussée d’Alsemberg n’est pas encore totalement complet mais l’enquête publique devrait arriver en automne 2023.