Trottoirs élargis, passages piétons raccourcis... Le carrefour Bascule, à cheval sur Uccle et Ixelles, sera sécurisé

Bruxelles Mobilité va sécuriser le carrefour Bascule, à cheval entre Ixelles et Uccle. Cet axe, qui relie la chaussée de Waterloo, la chaussée de Vleurgat et l’avenue Molière est particulièrement accidentogène. Concrètement, les trottoirs seront élargis et les passages piétons raccourcis, ce qui améliorera le confort des piétons et des PMR et réduira le temps de traversée. L’aménagement facilitera aussi le passage des bus Tec et De Lijn grâce à une bande pour tourner à gauche vers la chaussée de Waterloo en venant de la Bascule. Les trottoirs élargis permettront une meilleure organisation des terrasses et du stationnement vélo. Ils seront verdurisés et agrémentés de plantes basses”, détaille Bruxelles Mobilité.