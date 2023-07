La chaussée d’Alsemberg à Uccle de nouveau la tête dans les chantiers : quartier du Bourdon, “on est occupé à tuer les commerces locaux”

©Jean-Luc Flémal

La société de transports aurait dû profiter de l’été pour lancer ses travaux et donc limiter les nuisances à la rentrée, mais elle a été bloquée par la fermeture de la chaussée de Drogenbos (actuellement rouverte dans un sens et qui devrait être accessible dans les deux sens pour la rentrée) et par des travaux sur le tronçon flamand de la chaussée qui débutent en août. La Stib ne pouvant pas acheminer les rails, son intervention a été reportée à septembre. Toutefois, les travaux des impétrants commencent déjà au grand dam des commerçants.

“Je ne sais pas comment je vais passer l’hiver”

Cet axe normalement fréquenté en partie par des clients qui viennent de la périphérie bruxelloise va donc être fermé à la circulation de septembre à décembre. Pour Mustapha, de la cordonnerie Calvoet, ce sont “les travaux de trop. Déjà la dernière fois qu’ils ont changé les rails, au moins quatre commerces ont fermé dans la foulée.”

©D.R.

Cette fois-ci, c’est pour sa propre survie qu’il craint. “Je ne sais pas comment je vais passer l’hiver. Les quelques centaines d’euros de compensation ne vont rien changer. Sans compter la poussière.”

Presque en face, dans le salon de coiffure de Valerie qu’elle a repris de sa mère, le sentiment d’abandon remonte à plus loin. “C’était un quartier très commerçant mais les expropriations pour la construction du ring dans les années 70 – pour au final ne même pas le faire passer par là – ont mis un gros coup d’arrêt.” La clientèle habituée du salon est bien entendu restée “mais on est loin des années de gloire de ma mère. Je serai la dernière ici.”

©D.R.

Pour elle, l’impact des travaux à venir sera surtout indirect. “Mes clientes viendront toujours dans un premier temps. Le problème, c’est que le monde amène le monde. En bloquant ici, les gens changeront d’habitudes. Un mois ça aurait été jouable mais là on parle d’au moins cinq. Et pour Valérie, les travaux ne sont même pas totalement raisonnés : “le chantier est nécessaire pour les rails du tram, mais pourquoi supprimer du stationnement ?”

”Premier Noël sans bûche”

Au début du tronçon qui se prépare pour sa transformation, Marco Pacitti, glacier historique de la chaussée et président de l’association des commerçants, est pour sa part “exténué”. Déjà la semaine passée les conteneurs s’implantaient à quelques centimètres de l’entrée de son commerce “mais officiellement les travaux n’ont pas commencé donc pas de compensation… On n’a aucune visibilité, aucun calendrier clair. Avec ça, ma saison d’été se termine ce lundi. Comment je peux faire pour livrer mes 45 restaurateurs ou accueillir mes clients ? Rien n’a été pensé pour nous. On n’est occupé à tuer nos commerces de quartier. Le seul suivi que l’on a c’est celui de Valentine Delwart (échevine libérale uccloise en charge du Commerce) et de son équipe. À la base, on nous avait dix que ça durerait trois mois et au final on apprend que c’est quasi six. Ça devait ne prendre que l’été mais là, ça me bouffe aussi ma saison des fêtes.” Marco a d’ailleurs décidé de jeter l’éponge pour les fêtes de fin d’année.

©D.R.

”Je partirais pendant les fêtes de fin d’année pour ne rouvrir qu’en janvier. J’en ai marre. Mon grand-père était glacier, mon père aussi. À 61 ans ce sera mon premier Noël sans bûche. Ceux qui ont proposé le plan alternatif de circulation n’avaient jamais mis un pied dans le quartier. Moi je me retrouve en double file à charger des caisses de 40 kg entre deux trams parce que les maîtres d’œuvre ne sont pas fichus de mettre un conteneur trois mètres plus loin. Je suis fatigué d’entendre qu’on nous aide alors que pas du tout. Heureusement que je suis sen fin de carrière, si je peux, j’arrête. 40 ans que je me bats pour les quartiers. Avant c’était Uccle centre qui a aussi été tué et maintenant c’est ici.”

©D.R.

Parking temporaire de 70 places sur Illochroma

La commune par le biais de son échevine au Commerce a négocié avec le promoteur privé qui détient la friche Illochroma, en face de la plaine du Bourdon, à quelques mètres du chantier. La Stib pourra y entreposer du matériel et une septantaine de place de parking sera ouverte le temps des travaux pour les clients des commerces, mais aussi les parents des élèves des écoles avoisinantes et pour les riverains.

©MARIE RUSSILLO

“La Stib doit encore sécuriser l’espace, précise l’échevine, mais le parking devrait être ouvert pour la rentrée fin août.” Valentine Delwart indique également que le gros des travaux sera terminé pour la mi-décembre afin de laisser aux commerces la possibilité de tourner au mieux pendant les fêtes.