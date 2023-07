La STIB s’attaque au “plus gros point noir du réseau tram” : demande de permis pour un sens unique chaussée de Neerstalle à Uccle (carte)

Bruxelles Mobilité vient d’introduire, en collaboration avec la STIB, la demande de permis d’urbanisme pour le réaménagement de la chaussée de Neerstalle entre les carrefours Ruisbroek et Stalle, à la frontière d’Uccle et Forest. Le gestionnaire du réseau de transport en commun bruxellois précise que ce segment est considéré comme “le plus gros point noir du réseau tram”. Les arrêts Neerstalle, Merlo et Carrefour Stalle des trams 82 et 97 sont concernés. Notez qu’en raison du chantier déjà en cours en amont de ces lignes, le 82 est actuellement interrompu entre Drogenbos et Forest Centre alors que le 97 l’est entre Neerstalle et Wiels.