Un arbre s’effondre sur un véhicule chaussée de Waterloo à Uccle : une personne hospitalisée

Bruxelles: le centre de crise régional sera activé lors du réveillon du Nouvel An

Le centre de crise régional (RCCR) sera activé à Bruxelles lors du réveillon du Nouvel An, annonce vendredi via communiqué de presse son organisateur, Safe.brussels. Il a pour objectifs principaux de coordonner les services de sécurité et de surveiller de près l'événement.