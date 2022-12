Dans la matinée du jeudi 15 décembre 2022, Florent Bauduin, un homme âgé de 77 ans, a été vu pour la dernière fois dans son habitation située rue de Stalle à Uccle. Depuis, il ne s'est plus manifesté.

Florent mesure environ 1m80, est de corpulence forte, a les yeux bleus, de courts cheveux grisonnants et une calvitie. Cette personne est d'allure soignée.

Si vous avez vu Florent Bauduin ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu. Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800 30 300 ou via l'avis de recherche en ligne.