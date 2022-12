Les flammes mangent le toit d'une maison rue de la Mutualité à Uccle: 5 personnes à reloger après l'incendie

"À leur arrivée sur place, les pompiers ont aperçu un feu de toiture et de grenier pleinement développé", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "La zone de police Marlow (Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem) avait déjà procédé à l'évacuation des habitants et instauré un périmètre de sécurité. Personne n'a été blessé, mais cinq personnes sont à reloger", a-t-il dit.

"Le feu s'est propagé, via les planchers en bois, jusqu'au 2e étage. Les pompiers sont parvenus à éteindre l'incendie, mais les travaux de déblaiement ont été longs et des effectifs ont dû rester sur place pour surveiller quelques points chauds restants et ainsi éviter une reprise éventuelle de l'incendie", a affirmé Walter Derieuw.

Le bâtiment est donc inhabitable et les impétrants ont été coupés par Sibelga. Quant à l'origine du sinistre, elle est accidentelle.