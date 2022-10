Mise au point de Boris Dilliès sur Good Move à Uccle: «Je suis libéral et ça ne veut pas dire bouffer de l’Écolo matin, midi et soir»

« Je vois de plus en plus d’Ucclois qui se déplacent à vélo cargo. Je leur dis quoi alors ? »

Avec un groupe politique dans la majorité régionale et l’autre dans l’opposition, l’exercice de réponse n’était pas aisé pour la majorité uccloise Écolo/MR (et les Engagés). Ses membres se sont d’ailleurs bien gardés de se mouiller. "C’est un non-sujet", assure la bourgmestre Boris Dilliès (MR) qui rappelle qu’il n’y a pas de plan pour le moment avant de se prêter à un exercice d’équilibriste: "moi, je suis souvent en voiture, un SUV diesel. Mais je vis à Uccle depuis que je suis né et je vois aussi de plus en plus d’Ucclois qui travaillent qui payent des impôts et qui se déplacent à vélo cargo. Je leur dis quoi alors ? La solution n’est que dans l’équilibre. Je vois des extrêmes des deux côtés. Parfois, on pose un arceau pour vélo sans supprimer de place de stationnement et on se retrouve avec certains qui crient. D’un autre côté, je n’oublie pas que 60% des Ucclois ont une voiture pour diverses raisons." Le bourgmestre rappelle également son "combat" contre la fermeture du bois de la Cambre. "La solution sera sans dogmatisme. […] je suis libéral et ça ne veut pas dire bouffer de l’Écolo matin, midi et soir."

Coté Écolo, l’échevin de la mobilité Thibaud Wyngaard, rebaptisé "bourgmestre de la Mobilité" par l’opposition, justifie les projets cités dans l’interpellation en rappelant que pour Alsemberg et Churchill, la commune n’a pas forcément les mains libres s’agissant de voiries communales.

Lister des « externalités négatives » de la voiture

En bref, peu de réponses sur le futur et la mise en œuvre du plan Good Move à Uccle mais une majorité qui se présente comme parfaitement unie sur la question dans leur réponse. Malgré des remarques de presque tous les groupes politiques rappelant l’importance de ne pas opposer voiture et mobilité douce, le conseiller communal Écolo Blaise Godefroid a tout de même tenté de lister des "externalités négatives" de la voiture. Des propos qui n’ont pas convaincu pas le public venu accompagner M. Beckers. "Il dit n’importe quoi lui", chuchotait-on.

L’interpellant, lui, a assuré que Mauto-Défense est un groupe de… "défense des automobilistes" mais qui n’est pas opposé aux autres moyens des transports. En fin de séance, il s’est dit "relativement rassuré d’avoir entendu que la commune d’Uccle gardait une distance avec le plan Good Move." Avouant tout de même avoir été surpris du ton assez "agressif" du bourgmestre qui, lors de sa réponse, n’a pas manqué de rappeler les dangers de la haine sur les réseaux sociaux y compris sur des groupes en ligne proches de Mauto-Défense. "Notre association est digne de respect", a répondu Lucien Beckers.