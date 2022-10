Le nouveau centre administratif d’Uccle, premier bâtiment bruxellois climatisé… par les égouts

Le bâtiment remonte aux années 70. Il mesure 15.000m2 et regroupe l’ensemble des services communaux sur un seul site. De quoi "réaliser des économies d’échelle", plaident les autorités uccloises. "Mais également favoriser les synergies entre services". Petit plus: "un coffee corner accessible aux agents communaux et citoyens".

Le complexe est le premier à Bruxelles à être en partie chauffé et rafraîchi grâce aux égouts, via le principe de la riothermie. Les panneaux photovoltaïques sur les toits de trois des quatre bâtiments du site produisent quelque 60.000 kWh/an, soit une réduction des émissions de CO2 de 30 tonnes et la consommation annuelle d’une vingtaine de familles bruxelloises.