Uccle vraiment submergée par les trottinettes électriques? Seulement 19 engins enlevés en 2022, 188 sur 4 ans

Au regard des statistiques locales, on peut se poser la question de la pertinence de la sortie du bourgmestre ucclois. Depuis le début de l’année, la commune a fait enlever 19 trottinettes mal garées sur son territoire. 188 au total en quatre ans: 83 en 2019, 15 en 2020, 71 en 2021 et donc 19 en 2022. Soit en moyenne une par semaine! Dont gain en amendes: 14.100 euros en 4 ans.

Difficile de dire aujourd’hui que la commune MR/Écolo est submergée par les trottinettes mal garées, encore moins que la commune prend le problème à bras-le-corps. En février 2019 déjà, la commune assurait d’ailleurs, via l’échevin de la Mobilité Thibaut Wyngaard (Écolo) ne pas avoir "l’intention de limiter les initiatives de ce type, pour autant qu’elles ne nuisent pas au cheminement des piétons". Elle n’avait pas non plus, "infliger d’emblée des amendes et privilégie le dialogue dans un premier temps".

"Le cache-sexe de sa propre inertie"

Enfin, rien n’empêche la commune d’Uccle, comme toutes les communes du pays d’ailleurs, d’aménager des zones de parking spécifiques aux engins en free-floating. Uccle ne l’a pas fait, contrairement à plusieurs communes bruxelloises. Pour le conseiller communal de l’opposition Emmanuel De Bock (Defi), la Région a bon dos. "Elle est le cache-sexe de sa propre inertie". "C’est un peu facile de toujours s’attaquer à la région et de se cacher derrière sa propre inertie."Le problème des trottinettes mal garées a en effet été soulevé plusieurs fois par l’opposition, depuis 2019, Marc Cools et Emmanuel De Bock en tête. "Nous n’avons pas senti de volonté de faire quoique ce soit à l’époque", rappelle Emmanuel De Bock.

"La commune fut également l’une des premières à instaurer un règlement communal, qu’elle n’a pas appliqué. Elle s’est contentée de mener une ou deux actions enlèvement de trottinettes par an, largement communiquées sur les réseaux sociaux. À part des opérations de communication, la majorité n’a rien fait. Chaque commune est responsable de la gestion de son flot de trottinettes, par ailleurs mal garées par des Ucclois. Pourquoi le bourgmestre ne double-t-il pas le montant des amendes? Il semble préférer renvoyer son inaction sur le dos de la région. Soit il n’y a pas de problème, soit Boris Dilliès ne fait pas son boulot. Passer d’une extrême tolérance à une interdiction concrète, c’est se moquer du monde."