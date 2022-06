Il était vétuste, le voilà tout neuf: inauguration du nouveau poste du Siamu à Uccle

Désamiantage, isolation, consolidation,… le poste du Chênaie nécessitait un gros dépoussiérage. Vétuste et ne correspondant plus aux normes ergonomiques et écologiques en vigueur, les bâtiments ont eu droit à une remise à neuf complète.

"Améliorer les conditions de travail de nos pompiers est une priorité pour ce gouvernement. Avec la construction de nouvelles casernes à Anderlecht et Ixelles, mais aussi avec la rénovation importante notamment du poste Chênaie. Nous passons de l’insalubrité à la sécurité. […]", a déclaré Pascal Smet.

Parité et mise en conformité

"[…] Des nouvelles zones ont été créées pour la décontamination du matériel après un incendie et nous avons enfin conçu des sanitaires et vestiaires pour le personnel féminin. Si nous voulons continuer à recruter et à féminiser le personnel du Siamu, il est indispensable de concevoir ces nouvelles infrastructures" explique encore le secrétaire d’État.

Des zones de décontamination après incendie et de désinfection du matériel d’aide médicale urgente ont ainsi été créées, tout comme des espaces sanitaires et des vestiaires entièrement réservés au personnel féminin.

Les performances énergétiques ont également été améliorées avec l’isolation du toit, le remplacement de certains châssis et de la verrière à l’arrière du poste.

"Chênaie est notre plus ancien poste avancé en activité. Les installations dataient de 1975 et n’offraient clairement plus le confort suffisant au personnel de garde. Il fallait une rénovation en profondeur, avec le défi majeur du maintien de l’opérationnalité du poste tout au long des travaux. Nous sommes fiers du résultat! Nos agents pourront travailler dans des installations dignes du XXIe siècle et continuer de fournir un service d’aide performant à la population du sud de Bruxelles." explique Tanguy du Bus de Warnaffe, directeur général du Siamu de la région bruxelloise.

Le coût de cette rénovation s’élève à 1337050 €.Elle a été réalisée en collaboration avec le bureau d’architecture Studiopolis et l’entreprise de construction Socatra.