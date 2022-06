Après la meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles, Les Brasseries Georges remportent le titre de meilleur écailler de Belgique

Au menu de ce concours gastronomique, les écaillers ucclois ont dû ouvrir plus de cinquante produits avant de les présenter sur un plateau pour être dégustés. La rapidité, l’hygiène et la qualité d’ouverture des produits présentés a ensuite fait l’objet du classement d’un jury composé de cinq professionnels. Lors de la seconde épreuve – dite du plateau -, chaque concurrent a dû ouvrir, nettoyer et présenter un plateau complet de crustacés de la manière la plus soignée et facile à consommer qui soit.

©Brasseries Georges

Saïd Alaoui et Antonio De Campos – les écaillers des Brasseries Georges – se sont distingués "par leur rapidité aux différentes épreuves et par l’harmonie dans la présentation de leurs produits. Une attention toute particulière avait également été portée sur la facilité de consommation du client". Sur ce point, Saïd Alaoui avait détaché chaque chaire de sa coquille afin d’éviter que le client ne se tache lors de sa dégustation: "c’était important pour moi de faire en sorte que le client n’ait aucun effort à fournir au moment de la dégustation. J’ai donc pris la peine de détacher tous les produits de leurs coquilles afin que la dégustation soit un réel plaisir", a-t-il déclaré en marge de la compétition.

Le CEO du groupe Art Blanc Jérôme Blanchart – qui a repris les Brasseries Georges il y a quatre ans – est quant à lui "très fier de nos équipes qui remportent ce titre quelques semaines à peine suivant le titre de la meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles ."