Le plan pour «attirer le beau Bruxelles» à Uccle laisse les commerçants sceptiques: «On devrait plutôt aider ceux qui veulent rester»

"Un problème de parking et d’accessibilité"

Didier, représentant de commerçants du quartier Bascule, constate que, sur les trois dernières années, huit enseignes "connues" ont quitté son secteur. "Dans la galerie, qui est le poumon commerçant, il y a sept vitrines vides sur 24. Et elles restent vides depuis des années." Avec la prime, la commune veut inciter les commerçants à s’installer dans les quartiers les plus touchés par cette désertification commerçante: à savoir Bourdon, Vanderkindere, chaussée de Waterloo et Uccle centre. Les trois premiers ont au moins 15% de vitrines vides et le dernier 10%, mais cela représente une trentaine de commerces inoccupés.

Pour notre coiffeur de Bascule, l’incitation financière est une bonne idée, mais elle ne réglera pas le problème. "Il n’y a pas de place de stationnement, pas d’accessibilité. J’ai des clients qui passent moins juste à cause de cela. On me le dit. Cette prime ne règle pas le problème à la racine. Beaucoup n’attendent plus grand-chose à la commune, et on sait qu’elle n’a pas forcément les moyens de tout régler. Se retrousser les manches pour sauver les commerces qui essaient de rester, ça aurait été bienvenu."

"On regrette qu’il n’y ait pas plus d’aide pour ceux qui ont vidé leurs économies pour rester."

Même son de cloche pour les commerçants du centre avec leur représentant Dominique: "on regrette qu’il n’y ait pas plus d’aide pour ceux qui ont vidé leurs économies pour rester. Mais la commune ne peut pas soutenir autant de commerçants." À Fort Jaco, quartier plus épargné par le phénomène, Natalie, qui représentante elle aussi plusieurs commerçants, salue la démarche : "Ça peut évidemment ramener du monde. Le problème de stationnement dans certains quartiers, nous l’avions aussi. On a demandé à passer en zone rouge; ce qui fait que les commerçants et travailleurs ne peuvent plus se garer. Maintenant, on sait qu’une voiture garée, c’est un client. Après, ce n’est pas possible partout."

L’échevine en charge du Commerce Valentine Delwart (MR) détaille et défend les modalités de la prime de 5000 euros. Elle ne concerne que les installations dans l’un des quatre quartiers que nous avons cités. "Elle sera donnée sous forme de chèque commerce uniquement valable pour les commerces dans la commune." Autrement dit, les nouveaux arrivants pourront soit l’utiliser eux-mêmes auprès de commerçants ucclois, soit proposer à leur nouvelle clientèle des réductions sur leurs produits ou ceux de leurs voisins. Techniquement, elle pourrait donc bénéficier à tous les commerçants.

20% de trafic en moins depuis 2019

Aurélie, commerçante dans le quartier du Vert Chasseur (chaussée de Waterloo), l’un des quatre justement ciblé par la prime, est sceptique. Depuis 2019, elle constate une diminution du trafic dans son magasin de 20%. La manageuse pointe également du doigt le problème de stationnement. Et voit poindre les effets de cette prime: "les gens vont s’installer, ils essaient déjà, mais ils ne pourront pas rester. Les loyers sont trop chers par rapport au chiffre d’affaires que l’on peut espérer avec ce trafic. Un magasin a ouvert il y a deux ans juste à côté, il est déjà fermé. Cos, qui est quand même une grosse chaîne, est aussi partie. Ce n’est pas pour rien."

Valentine Delwart reste consciente que "la prime ne réglera pas tout, je ne suis pas naïve. Il s’agit plutôt d’un boost. Il reste beaucoup à faire en termes de mobilité et de réflexion sur le stationnement." Elle évoque notamment l’hypothèse des zones rouges qui semblent avoir fonctionné à Fort Jaco.