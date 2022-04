Coup de tonnerre: le Léo, puni, jouera les barrages au lieu du titre!

La Gantoise recevra le Watducks samedi à 12h30 pendant que le Braxgata accueillera le Racing. Et le Léopold? Il a été reconnu coupable d’infraction à l’article 8 dans l’affaire Monja. Par conséquent, le puissant club représenté au comité de contrôle par maîtres Spreutels et Ledure, a perdu les 17 points conquis avec l’international argentin sur le terrain. Le Léopold dégringole à la 10e place et devra se farcir les barrages contre Malines ou Namur. L’Orée évite le barrage. Gand joue le play-off. Le Watducks affrontera gand et non le Braxgata en demi. Le Racing se déplace au Braxgata au lieu de recevoir le Léopold samedi.