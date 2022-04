Une trentaine de scooters électriques complètement carbonisés dans un dépôt à Uccle (vidéo & photos)

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, dimanche 17 avril vers 7h10, rue de Stalle à Uccle, pour une trentaine de scooters électriques qui se sont embrasés, à côté d’un entrepôt où ils étaient stockés. Ce sont apparemment des véhicules du service néerlandais Go Sharing qui ont été purement et simplement carbonisés. Les habitants des environs ont été priés de garder portes et fenêtres fermées en raison d’émanation possible de gaz toxiques.