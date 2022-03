Vivre avec bébé, après l’hôpital psychiatrique

L’histoire de Lena

La jeune femme ne souhaitait pas être maman, mais son compagnon, lui, voulait le bébé." Puis, au bout de quatre mois de grossesse à risque, il m’a mise à la porte."

La jeune femme fait une grosse dépression, et après la naissance, souffre de baby blues.Elle est hospitalisée à l’hôpital psychiatrique de la Ramée.

Grâce à l’unité maman bébé de l’hôpital, Lena peut créer du lien avec sa fille: " J’ai déjà deux grandes filles de 5 et 16 ans.Les gestes sont revenus naturellement, mais moi je n’allais pas bien." Lena est suivie, soignée, et l’été dernier, elle sort.Mais comme elle n’a pas un "chez soi" pour s’installer avec sa fille, la petite est placée en famille d’accueil d’urgence pendant trois mois. " C’était une bonne famille, elle n’a pas souffert. Moi, je pouvais la voir une heure par semaine, et après, je pleurais beaucoup."

Le fait d’être acceptée à laLisièrea permis à Lena de récupérer sa fille." C’était un choc, parce que les enfants changent très vite à cet âge-là.J’ai quitté un bébé, et j’ai retrouvé une petite fille qui sait marcher."

La vie communautaire

Pour pouvoir habiter la maison La Lisière, la maladie mentale de la maman doit être stabilisée.Elle doit être capable de s’occuper de son enfant, même s’il va à la crèche en journée, et même s’il y a une équipe (infirmières, psychologue, assistante sociale, pédopsychiatre et kiné) qui passe à la maison.

" On cuisine et on mange généralement ensemble, l’ambiance est assez familiale.Le matin et le soir, on a mis en place le rituel du bonjour et du bonsoir.On dit bonsoir à son enfant, mais aussi à l’enfant de sa colocataire, et les enfants se font un câlin entre eux."

On s’aide les uns les autres: on met le bavoir des autres enfants, on tient l’enfant quand l’autre le change...C’est un peu une vie de famille.

Pendant que sa fille est à la crèche, Lena en profite pour avoir des moments à elle. «C’est ma pause vacances.» ©EdA Mathieu Golinvaux

La cohabitation n’est pas toujours facile.Une nouvelle arrivée a rejoint les deux mamans qui étaient déjà sur place, et elle a un peu de mal à s’intégrer. " Il y a des différences culturelles", dit Lena. Le vendredi, lors du groupe de parole hebdomadaire, Lena a suggéré que chacun puisse exprimer son ressenti sur une thématique, pour apprendre à se connaître." On verra ce qu’on en dit cette semaine."

Le temps passé à la Lisière n’est pas éternel, il se termine quand l’enfant entre à l’école. " Je ne sais pas où ma fille ira à l’école.Je dois trouver un établissement avec un projet intéressant. J’ai lancé les démarches pour trouver un logement, j’ai fait la demande à un organisme pour m’aider à gérer un budget." Opérée du dos, la jeune femme est invalidité. " Il faut que je me trouve un projet à moi.J’aime coudre, tricoter, je crée beaucoup.Je sens que j’ai besoin d’endroit à moi, qui me permettra de revoir ma fille de cinq ans, qui vit chez son papa, mais aussi de garder des contacts par des groupes de parents solo, par exemple."

L’étape suivante sera un nouveau challenge.