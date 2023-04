Crise politique à Saint-Josse : Emir Kir enlève les compétences principales de trois échevins socialistes

Ce serait une récente sortie dans la presse des trois échevins du clan socialiste qui aurait été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, apprend-on de bonne source. “La liste des manquements est longue, contraste le bourgmestre Emir Kir. C’est un rappel à l’ordre et nous attendons plus de sérieux dans la gestion future des compétences qui sont encore à charge des échevins défaillants.” Les trois socialistes gardent en effet certaines de leurs compétences, moins importantes. Mohammed Jabbour récupère les compétences du logement et de l'urbanisme, et Dorah Illunga s'occupera désormais de l'enseignement et la petite enfance.

Sur Twitter, le premier échevin Philippe Boiketé parle d'une "fin de règne comme dans les dictatures finissantes, le Bourgmestre Emir Kir vient de démettre, sans passer par le conseil communal, trois échevins socialistes de leurs compétences." Plus tard, dans un communiqué commun, les trois échevins socialistes estiment que "depuis son exclusion du PS et surtout ces derniers mois, Emir Kir n'a eu de cesse de nous bâillonner dans nos compétences. La décision de ce jour ne vient que confirmer une situation de fait." Et de dénoncer l'intrusion du maïeur dans leurs dossier et "un climat agressif".