Un enfant dans un état critique après une chute du troisième étage : "j’ai vu l’enfant par terre et la mère à la fenêtre qui hurlait"

Le tenancier d’un petit magasin discutait avec son client quand il a entendu l’impact. “J’ai cru qu’il y avait eu un accident, et puis j’ai vu la tête de mon client qui semblait choqué, et je suis sorti. J’ai vu l’enfant par terre et la mère à la fenêtre qui hurlait.” Kenedi, lui, garait sa voiture dans la rue quand le drame est arrivé. Il était le premier à voir le bambin, c’est même lui qui a appelé les secours. “Sa mère s’est jetée dessus en pleurs, je l’ai un peu retirée pour que le petit puisse respirer. C’est très triste…”

Et puis, ce fait divers a délivré ce que l’humain réserve parfois de plus paradoxal, dans sa curiosité malsaine comme dans sa solidarité. Dans l’attente des secours qui ont mis cinq minutes à fendre l’heure de pointe bruxelloise, un attroupement se forme autour du gamin tombé et sa mère. Mais parmi les badauds, quelques héros anonymes dont une dame qui a touché la plante des pieds du petit pour vérifier s’il avait encore des réflexes, ce qui était le cas, un autre a donné le pain qu’il venait d’acheter pour le glisser sous la tête de l’enfant agonisant, ce qui aurait alors facilité sa respiration.

État médical critique

Le parquet a ouvert une enquête sur cette affaire, comme le veut la procédure, mais il paraît très probable qu’il s’agisse d’un accident, au premier abord. Le père de famille se serait installé à Saint-Josse il y a plus d’un an en provenance de Turquie, rejoint par sa femme et ses enfants il y a environ deux mois, selon les voisins qui qualifient la famille de gentille et respectueuse. Pour l’heure, le parquet n’a donné encore aucune information, si ce n’est que l’état de santé du petit serait “critique”.

Du côté de la rue Willems, le voisinage avance que l’enfant aurait été opéré aux hanches dans la journée de mercredi, et serait dans le coma. Son état se serait cependant stabilisé ces dernières 24 heures, à noter que le Parquet ne donne aucune information sur l’état de santé de l’enfant. Ses poumons seraient, eux aussi, touchés. Inconscient les minutes qui ont suivi l’impact, le petit aurait légèrement bougé lorsque les ambulanciers l’ont mis sur civière.