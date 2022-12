La police frappe un homme et le laisse couché sur le sol en marge de France-Maroc, une enquête ouverte (vidéo)

Les faits se sont passés la nuit du 14 au 15 décembre. Ce soir-là, des rassemblements ont lieu principalement dans le centre-ville bruxellois en marge de la demi-finale du Mondial opposant la France au Maroc. Mais la vidéo qui nous interpelle est filmée plus loin du centre, rue verte à Saint-Josse, on y voit des hommes avec un brassard de police et un casque de moto courir après un autre avant de lui asséner des coups de matraque. La vidéo que La Dernière Heure s’est procurée est courte, et ne rassemble pas tous les éléments de contexte pouvant comprendre les tenants et aboutissants de la situation. Une enquête étant ouverte, aucun officiel n’accepte d’informer plus largement sur le moment.