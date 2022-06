Il joue avec un briquet dans sa chambre et…met le feu à l’appartement, rue Scailquin à Saint-Josse

Les pompiers ont ensuite pris le relais et ont sorti de la chambre tous les objets encore susceptibles de brûler. L’incendie n’a pas touché d’autres appartements mais le bâtiment a dû être ventilé et le niveau de CO contrôlé.

Les deux jeunes ont été légèrement intoxiqués par la fumée. L’appartement a été jugé inhabitable par les pompiers.