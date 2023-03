Plus grand et plus rentable, le Parc Astrid sera la maison européenne de l'Union Saint-Gilloise le temps d'une soirée... voire plus

Plusieurs raisons ont poussé le club saint-gillois à ne plus opter pour Louvain, pour ce huitième de finale. La décision devait être prise avant le tirage et l'enceinte d'Anderlecht permettait à la RUSG d'accueillir plus de monde alors que des Barça ou Manchester United étaient des adversaires potentiels. Devoir se limiter à 9000 places en tout aurait fait mal en cas de grosse affiche, alors qu'il y a un peu plus de 15 000 tickets en vente à Anderlecht.

Environ 125-150 000 € de location

Un accord avait été passé après le départ tumultueux de Felice Mazzù pour Anderlecht l'été passé, si l'Union voulait jouer son tour préliminaire au Parc Astrid, ce qui n'avait finalement pas été le cas. Il a servi de base de négociation et, d'après nos informations, l'Union loue le stade deux jours contre environ 125 000-150 000 €, un montant que le RSCA pourrait utiliser pour rénover Neerpede l'été prochain. Le déménagement représente une grosse logistique, pour le club saint-gillois, mais il pourra garder toutes les rentrées réalisées, ce qui rend l'accord financier plus intéressant que celui passé avec OHL.

La police de la zone Midi habituée aux soirées européennes

Par ailleurs, Anderlecht relève de la même zone de police que Saint-Gilles: celle du Midi. Et les forces de l'ordre bruxelloises ont davantage l'habitude de ce type de rencontre. "Le CEO du club, Philippe Bormans, voulait profiter d’une organisation un peu plus habituée à gérer les matchs européens que celle de Louvain", explique le commissaire de la zone, Philippe Boucar. "Il faut gérer 2000 supporters adverses étrangers et il faut une configuration qui permette de les séparer de ceux de l'Union." Un contingent de 1000 places était d'abord prévu, mais face à la crainte de voir débarquer des fans allemands sans tickets, il a été décidé de doubler la zone visiteur.

En plus des Allemands, la police devra-t-elle gérer des supporters anderlechtois qui auraient envie d'en découdre avec les Unionistes, alors que beaucoup seront présents pour regarder le match du RSCA à Villarreal, en Ligue Conference ? Le bruit a couru, sur Bruxelles, que des Ultras mauves pourraient avoir envie de régler de vieux contentieux avant le match. Mais ces rumeurs sont balayées tant par la police que par la responsable sécurité du club saint-gillois.

"Je me demande si certains supporters en désaccord avec la décision de la direction de l’Union d'organiser le match à Anderlecht n'ont pas fait courir un petit vent de panique en disant qu'il y a un risque d’être attaqué par des fans d’Anderlecht et que cela pourrait être dangereux. Mais nous n’avons pas de signal laissant entendre cela. Les supporters de l’Union qui viennent en famille peuvent venir en toute sécurité au stade. Ils ne seront pas mal accueillis par les supporters anderlechtois, je pense." "Nos supporters n'auront pas de souci à se faire", appuie Christelle Boucar, la responsable sécurité de l'Union, qui l'a été par le passé pour Anderlecht. "Nous avons travaillé en bonne collaboration avec le RSCA et la police, qui a l'habitude de gérer ce type de rencontre. On attend environ 13 000 personne et je pense qu'il y aura un accueil plus que correct des supporters d'Anderlecht", assure la fille du commissaire. "Nous avons aussi mis à disposition de nos supporters qui auraient envie de partir du Parc Duden des navettes vers le stade et idem pour le retour." "Pour ménager la susceptibilité des supporters d’Anderlecht, les blocs des Ultras anderlechtois ont été fermés", insiste Philippe Boucar. Les blocs du rez-de-chaussée de la tribune 4, où s'installe la "Mauve's Army" et ceux des South Leaders, en face, ont été retirés de la vente.

On attend 13 000 supporters environ pour Union-Berlin, jeudi 16 mars. ©IPM Graphics

Encore à Anderlecht si l'Union se qualifie

Ce déménagement se reproduira au tour suivant, en cas de qualification unioniste, puisque le club a dû rendre à l'UEFA le nom d'une et une seul enceinte pour toute sa deuxième phase de Coupe d'Europe, sans plus pouvoir en changer. Et si Anderlecht et l'Union passent tous deux ce tour? Ce serait rebelote en quart, avec un Parc Astrid qui accueillerait le RSCA à l'aller jeudi 13 avril puis la RUSG au retour, jeudi 20 avril.

À Zulte la saison prochaine?

Par ailleurs, l'Union devra rendre le nom d'un stade européen dans son dossier pour sa licence 2023-24 et le club discute avec Zulte pour le Gaverbeek... ce qui ne veut pas dire qu'elle jouera d'office là, d'ailleurs, puisqu'elle peut encore changer de lieu d'ici l'été prochain si elle est bien européenne.