La compagne du terroriste qui a tué deux supporters avant Belgique-Suède à Bruxelles : “J’ai eu peur qu’il revienne à la maison”

“Mal” dans sa peau et “sous le choc”, la Schaerbeekoise explique notamment s’être précipitée au commissariat dès qu’elle a compris que son compagnon était l’auteur des coups de feu filmés place Sainctelette, avant Belgique-Suède. “J’ai eu peur qu’il revienne à la maison. J’étais morte de trouille. J’ai attrapé ma fille et je me suis enfouie”, explique celle qui est restée 16 heures aux côtés des policiers pendant que les enquêteurs fouillaient son appartement.

“J’ai donné un témoignage complet à la police”, poursuit-elle. “Je leur ai donné toutes les infos que j’avais. Mais je ne savais pas où il était."

Finalement repéré dans un café de Schaerbeek hier mardi matin, Abdesalem Lassoued a été abattu. Sans que l’homme puisse donner des explications sur les gestes commis la veille. “Je n’ai jamais rien remarqué”, poursuit sa compagne. “Il n’y a eu aucun signal. Nous étions un couple comme tous les autres." Ce que confirme le voisinage, qui le décrit comme sympathique dans plusieurs médias.

Le père de sa fille cadette décédée, la Schaerbeekoise s’attend à vivre des jours difficiles. “Ma petite fille ne se rend absolument pas compte de ce qui se passe et de ce que son père a fait. C’est trop tôt pour le lui expliquer et je ne sais absolument pas comment je dois lui dire. Heureusement, je trouve du soutien auprès de la plus grande de mes filles, parce que c’est incroyablement difficile."