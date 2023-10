Cet attentat démontre qu’un suivi des recommandations de la commission parlementaire “attentats de Bruxelles” s’imposait, dit Georges Dallemagne

Georges Dallemagne explique que cette commission avait fait “des recommandations tout à fait importantes” sur quatre volets. les secours, les victimes, l’architecture de sécurité et la radicalisation.

Mais si certaines de ces recommandations ont été suivies d’effet, il reste beaucoup à faire, estime-t-il. C’était là le sens de sa demande “qui a été écartée par les membres du gouvernement Vivaldi”.

“Ça me paraissait élémentaire que le parlement poursuive le travail sur ces centaines de recommandations émises par la commission. La menace était encore clairement élevée”, dit-il. Ajoutant que, d’après l’OCAM, “les trois quarts des personnes qui sont menaçantes à l’égard de la sécurité du pays sont des radicalisés islamistes. ”

”Les moyens ne sont toujours pas à la hauteur de la menace”

Or, face à cette menace, une série de recommandations n’ont toujours pas été mises en œuvre ou insuffisamment mises en œuvre, dit le député des Engagés, qui en cite quatre.

”Au niveau de la police judiciaire de Bruxelles il manque 80 enquêteurs sur 165 au cadre de la DR3 (cellule antiterroriste).”

”Au niveau de la Sûreté de l’État, même si les moyens octroyés sont beaucoup plus importants aujourd’hui, il y a un vrai problème d’organisation interne, selon des sources.”

”Il n’y a pas de patron de l’OCAM depuis des années.”

”Sur la lutte contre la radicalisation, on ne peut pas dire qu’on a beaucoup progressé. Au contraire : la question du salafisme et des Frères musulmans reste une question importante et extrêmement préoccupante à Bruxelles. Donc, oui, il est absolument impératif qu’on suive de près cette menace persistante pour la sécurité nationale.”

Georges Dallemagne note aussi que, ce lundi soir, l’information à la population a été prise en défaut : “on voit que Be-Alert n’a pas bien fonctionné, on voit que site internet du centre de crise a tout de suite été saturé…”

Le volet secours était pourtant aussi un point d’attention de la commission parlementaire qui avait émis des recommandations sur ce point.

”On le voit clairement aujourd’hui : l’anticipation a posé beaucoup de problèmes, la banalisation de la radicalisation pose problème, les moyens accordés ne sont toujours pas à hauteur de la menace.”