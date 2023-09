C’est officiel : Schaerbeek n’a plus de majorité, après Bernard Guillaume, la LB accuse un nouveau départ

Sur le fond cependant, cela ne change pas grand-chose, la majorité était déjà à la peine pour assurer le quorum, si bien que la bourgmestre faisant fonction Cécile Jodogne (Défi) avait convoqué les chefs de file ce mercredi avant le conseil communal. Lors de cet échange, il aurait été conclu que les gros projets restant au programme ne seraient pas votés : en quelque sorte, Schaerbeek entrait en affaires courantes, comme le veut le terme concernant le gouvernement Fédéral. Un changement de rapports de force dont on observe déjà quelques conséquences, puisque plusieurs motions proposées par l’opposition ont été votées ce mercredi soir au conseil communal. Il s’agit notamment d’une motion demandant un audit externe sur les comptes du CPAS qui accuse un trou de 10 millions d’euros, ainsi qu’une motion du PTB visant à revenir à deux collectes par semaine pour les poubelles schaerbeekoises.

Jalousie et trahison

Du côté du cabinet de la bourgmestre justement, on ne s’embarrasse pas trop de cette défection. “Emel Dogancan ne venait pas au conseil communal”. “Le départ annoncé de l’échevine de Lorraine De Fierlant, prévu pour début janvier, va nécessiter son remplacement en tant qu’échevine du Commerce, lit-on dans un communiqué du cabinet Jodogne. Emel Dogancan s’est montrée intéressée par ce poste, alors même qu’elle a brillé par ses absences répétées au conseil communal, dès le début de la législature. Par ailleurs, Lorraine de Fierlant étant élue sous la bannière des Libéraux schaerbeekois au sein de la Liste du Bourgmestre, il est logique que ce soit un élu Libéral schaerbeekois qui reprenne le mandat d’échevin. Il a été signifié à Madame Dogancan qu’elle ne pourrait donc logiquement pas obtenir ce poste.” De son côté, la démissionnaire ne nie pas avoir eu posé des questions quant à ce nouveau poste. Mais selon elle, cet échange n’a rien à voir avec son envie d’ailleurs. “Depuis deux ans, Défi n’arrête pas de suivre Ecolo, si je ne viens plus depuis plus d’un an au conseil communal, c’est notamment à cause de cela. Les citoyens viennent me voir et me disent que ce n’est pas ce pour quoi ils ont voté.”

Contacté, le cabinet de la bourgmestre ne parle pas que de jalousie, mais aussi de trahison envers ses électeurs. “Tous les gens qui partent ont pourtant accepté de faire campagne et de monter en majorité sur base d’un programme. Ils ont obtenu un mandat sur ce même programme. Au final, ils trahissent les électeurs.”

Emel Dogancan l’assure, elle sera candidate en 2024. “Sur quelle liste ? Je ne sais pas encore, je me laisse du temps devant moi…”