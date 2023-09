Il siégera donc désormais sous la bannière amarante au parlement bruxellois tout comme au conseil communal de Schaerbeek, où il avait rejoint la Liste du Bourgmestre en septembre 2020 comme conseiller communal indépendant.

"Pour moi, la politique, ce n'est pas une question de calcul, mais de valeurs, d'engagement et de respect", a souligné Emin Özkara. "Cela fait de longs mois, pour ne pas dire des années avec les élus schaerbeekois, que je discute avec des membres de DéFI, que j'analyse le programme. Mon engagement aujourd'hui est clair : je rejoins le parti de l'espoir, du cœur, du progrès, de l'égalité, de l'équité, de la neutralité et de la solidarité", a-t-il ajouté.

"Cela fait 13 ans que je fréquente les mêmes bancs qu'Emin. C'est quelqu'un d'attachant qui porte un message qui me plaît: celui de dépasser sa communauté d'origine, de représenter tous les Belges, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur parcours et origine", a ajouté Emmanuel De Bock, chef du groupe DéFI au parlement bruxellois.

"Nous sommes heureux d'accueillir parmi nous un homme de cœur et de parole. La personnalité d'Emin permettra de construire des ponts, d'installer un dialogue essentiel sur le vivre-ensemble. Nous partageons cette vision que l'intérêt général doit primer sur l'intérêt personnel et cette ambition de rendre un avenir à Bruxelles en misant sur la bonne gouvernance et l'efficacité", a renchéri François De Smet, le président du parti.