Vélos et trottinettes interdits au parc Josaphat, des panneaux le rappellent: “Ce n’est pas une chasse au vélo, mais le parc doit rester accueillant”

”Ce n’est pas neuf. Avant, il y avait une certaine tolérance car c’était gérable. Mais il y a eu une exagération. Des piétons peuvent être mis en danger, mal à l’aise, bousculés… Or on doit protéger les usagers les plus faibles”, commente la mandataire qui dit avoir reçu beaucoup de plaintes de piétons.

”Ce n’est pas une chasse au vélo. On soutient au contraire les cyclistes. Mais il faut que le parc reste accueillant pour tous. On doit trouver un équilibre, et il y avait besoin de rappeler la règle.”

Les moins de 11 ans peuvent toujours rouler dans le parc

Sur les réseaux sociaux, certains s’indignent de la mesure, qui pénaliserait les enfants en apprentissage. Une critique que contrecarre l’échevine Défi. “L’interdiction touche les plus de 11 ans. Les petits enfants peuvent donc encore apprendre à rouler dans le parc.”

Pieter Fannes de l’association Heroes For Zero, militant pour davantage de sécurité routière, dit comprendre l’interdiction. “Quand des enfants apprennent à rouler, il ne faut pas qu’un adulte fonce à côté avec un vélo électrique.” Le Schaerbeekois regrette toutefois l’ambiguïté du panneau, qui ne précise pas que l’interdiction ne s’applique pas aux moins de 11 ans. Ce qui peut dissuader des familles. “Or beaucoup d’enfants apprennent à rouler au parc Josaphat. Il n’y a en effet pas, à Schaerbeek, de rue piétonne, beaucoup de voiries sont pavées…”

L’interdiction de rouler à bicyclette s’applique également dans les autres espaces verts de la Cité des Ânes, comme le parc du Hamoir et le parc Terdelt. Mais moins de plaintes sont enregistrées, indique la commune.