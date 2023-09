La police de Bruxelles-Nord saisit 800 pilules d'anxiolytiques à haut risque de dépendance: 13 personnes interpellées gare du Nord

La police a saisi, entre le 21 et le 27 août, un total de 756 pilules de Lyrica et 23 pilules de Rivotril, ainsi qu'une somme de 1.022,75 euros, une quantité de 42,60 grammes de cannabis et 30 pilules d'ecstasy.

Vente illégale

La zone Nord rappelle que Lyrica et Rivotril sont deux médicaments "disponibles uniquement sur ordonnance et vendus en pharmacie. Ils sont connus pour leurs effets addictifs et désinhibiteurs. Ces médicaments, d’autant plus combinés avec une consommation d’alcool, peuvent influencer négativement le comportement de certaines personnes lorsqu'ils sont pris de manière non médicalement encadrée. Leur vente illégale constitue un délit punissable par la loi".

Quant aux personnes interpellées, le parquet de Bruxelles a ordonné la mise à sa disposition de cinq suspects, et une citation directe à comparaître devant le tribunal correctionnel a été signifiée à deux d'entre eux.

La zone de police Bruxelles-Nord a mis en place une "Task Force", avec l'appui régulier de la police fédérale, dans le quartier de la gare du Nord. "De par cette action temporaire visant les auteurs multirécidivistes de vols avec violence et de vente de stupéfiants et médicaments, notre zone de police souhaite contribuer à la tranquillité et au sentiment de sécurité de tous et toutes sur l'ensemble de son territoire", a-t-elle indiqué dans un communiqué jeudi.