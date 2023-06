De rond-point “inefficace, dangereux et invivable”, la place Meiser va devenir deux carrefours distincts (photos)

Bruxelles Mobilité détaille ce 30 juin les principales modifications que l’administration compte appliquer sur le problématique carrefour. “Le projet consiste à transformer le grand rond-point aujourd’hui peu 'lisible' en créant 2 carrefours distincts”, détaille Bruxelles Mobilité. “un carrefour pour gérer ​ l’axe des boulevards Reyers/Wahis d’une part, et d’autre part un carrefour pour gérer les flux de la rue Cambier, l’avenue Rogier, la chaussée de Louvain et l’avenue Plasky”.

Diagonale des trams supprimée

Par ailleurs, “le projet supprime aussi la traversée en diagonale de la place par des voies de tram. Ceci permet de simplifier la gestion des arrêts de transports publics”. L’ambition est de redimensionner Meiser en “nœud multimodal”, en le reliant davantage à la gare SNCB de Meiser, voisine.

Outre des voies piétonnes et cyclistes séparées, “la disparition du rond-point permet un gain important d’espace”. Meiser sera donc verdurisée. Sont prévus : “une centaine d’arbres et des parterres et massifs fleuris”. De quoi aussi réserver 1/5e de la surface, déminéralisée, à la gestion des eaux de pluie.

Bruxelles Mobilité espère obtenir le permis d’urbanisme “pour le printemps 2024” et démarrer le chantier “au printemps 2025”.

”Meiser est un rond-point inefficace, dangereux et invivable”, relève Elke Van den Brandt, Ministre bruxelloise de la Mobilité et des Travaux publics (Groen). “Bientôt, il sera transformé en place agréable et verte pour les riverains avec un carrefour à la fois plus fluide et plus sûr pour tous les modes”. La Ministre est rejointe par l’échevine schaerbeekoise de la Mobilité Adelheid Byttebier (Groen) : “Meiser est connu pour être un lieu dangereux ou se mêlent circulation automobile, tramways et piétons. Cette situation va enfin changer”.